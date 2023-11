Karen Medina, diputada y militante del Partido de la Gente (PDG), profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre las razones por las cuales votará “En contra” del texto que se someterá a plebiscito en diciembre. Señalando que “sé lo que significa estar mendigando mejoras para tu sector y no podemos correr el riesgo de perder derechos. Consideramos que esta propuesta limitaría esas negociaciones”. Además, Medina enfatizó: “No estoy de acuerdo con el turismo electoral de los alcaldes, y hoy día no podemos abrir esa puerta”.