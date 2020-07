La diputada independiente Érika Olivera, quien pertenece a la bancada de Renovación Nacional y fue una de las que votó a favor del proyecto que permite retirar parcialmente los fondos previsionales, reflexionó sobre las consecuencias que puede haber significado su decisión en el Congreso.

En entrevista con CNN Chile, la parlamentaria oficialista manifestó que “si esto en el futuro trae costos, estoy dispuesta a asumirlos. Si en el día de mañana significa no ir a una reelección o no seguir en el mundo político, bien. Para mí, no es la vida o la muerte. Si tiene que haber una sanción, lo asumiré con los ovarios que tengo“.

Olivera también aclaró que no recibió ningún tipo de presión para votar en contra del proyecto, contando con el apoyo y el respeto del presidente de RN, Mario Desbordes.

“Tuvimos conversaciones como bancada y habían muchas diferencias. Habían muchos diputados que apoyaban esta iniciativa. Yo mostré desde el principio mi postura de votar a favor del proyecto y me sentí súper tranquila de que, en el fondo, esa decisión se iba a respetar”, valoró.

Y agregó: “No soy de la idea de que uno tiene que cerrarse a estos temas, sobre todo cuando estamos en tiempos súper excepcionales, donde las familias no la están pasando bien”.

De hecho, la parlamentaria precisó que optó por votar favorablemente por el proyecto “siempre sabiendo que era la última instancia a la que nosotros íbamos a apelar si no veíamos ningún resultado, o si eran muy escasas las ayudas que necesitaban las personas”.

La diputada también se refirió a la decisión que tomó la Comisión Política de la UDI un día después de la votación, anunciando que llevarán al Tribunal Supremos a los cinco parlamentarios de su partido que aprobaron el proyecto.

“Entiendo que todos los partidos políticos tienen su disciplina y su orden, y algunos parlamentarios que se salen -quizás- de ese orden. Creo que la UDI es de esos partidos que tiene una doctrina, que en RN no está. (…) Hemos podido tener libertad de expresión, pues eso se conversó desde el principio”, explicó.

Finalmente, Olivera reflexionó sobre el significado de esta histórica votación, apuntando a la relación entre el mundo político y la ciudadanía. “Las personas ganan el saber que hay quienes sí escuchamos lo que están solicitando. Esto no tiene que ver con los colores políticos. Cuando nos unimos e intentamos trabajar de la mano, podemos lograr acuerdos”, culminó.