La diputada Emilia Schneider (CS) conversó con CNN Chile sobre la llegada del exsenador Álvaro Elizalde a la Segpres. “No podríamos decir que hay un sector que es el único garante de la posibilidad de conseguir un diálogo amplio (…) me parece una caricatura que la experiencia esté o en Socialismo Democrático o en Apruebo Dignidad”, aseguró. Asimismo, abordó la pérdida de la paridad en el gabinete, reconociendo que “es un hecho que el gabinete ya no está en los mismos términos de diseño original”, pero advirtió que “cuando hablamos de un sello feminista o de política feminista, esto no se reduce solamente a la paridad“.