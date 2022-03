Estas semanas se ha registrado una importante alza en el precio del pan, que ya se acerca a los $2 mil pesos por kilo. Esto producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, quienes son los principales exportadores de trigo.

La situación ha preocupado a los consumidores y las autoridades ya plantean soluciones como fijar los precios o la eliminación del impuesto específico a los combustibles, entre otras. Para profundizar en el tema, el diputado independiente, Carlos Bianchi y la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid detallaron sus propuestas para que esta alza no siga afectando el bolsillo de las familias chilenas.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria sostuvo que hay que tener en consideración los precios de los combustibles, que seguirán subiendo producto de la guerra, y que repercutirá directamente en los precios del pan y el trigo.

“Estamos todos de acuerdo de que el precio del pan hay que bajarlo. No sé si la fijación de precios sea lo mejor, pero debemos tener en consideración que los precios de los combustibles van a seguir subiendo y va a seguir afectando el precio del pan, pero también la producción de trigo. Si bien nosotros no importamos directamente desde Ucrania o Rusia, tienen gran participación en el mercado internacional y obviamente Ucrania no va a poder cosechar trigo este año y eso va a hacer que suban los precios”, dijo.

En ese sentido, apuntó a la suspensión del impuesto específico a los combustibles. “Eso sería una baja de $400 pesos aproximadamente por litro de bencina y eso va obviamente en beneficio de bajar los precios del pan. Somos el tercer país del mundo que consume más pan por persona, estamos hablando de 90 kilos por año por persona, son 250 gramos al día. Entonces tenemos que preocuparnos mucho de lo que está pasando y ocuparnos de una solución”, detalló.

Por su parte, el parlamentario independiente sostuvo que se deben adelantar las medidas para que las alzas de precios no sigan afectando a los consumidores.

“En esta anticipación se tiene que entender que hay que buscar fórmulas y hoy día estamos asistiendo una realidad, esto puedo no gustarle a algunos sectores de la derecha cuando se habla de los impuestos, pero estamos asistiendo una realidad donde el kilo de pan cuesta entre $2680 a $2860 pesos el kilo y ante esa realidad lo que ocurre es que a una familia con solo un kilo está superando los $60 a $70 mil pesos mensuales”, señaló.

“Nosotros hemos dicho que, así como está el subsidio, el Mepco, a los combustibles, porque no ir directamente a poder contribuir en la economía de la familia chilena con un subsidio que apunte, por ejemplo, directamente a los molineros. Un subsidio directo al IVA o un subsidio focalizado a la familia más vulnerable, pero hay que adelantarse y hacer algo con respecto a esta realidad”, agregó.

Consultado sobre cómo implementar esta medida, Bianchi sostuvo que utilizar los excedentes del cobre podría ser una alternativa, así como la reforma tributaria.

“Están los excedentes del cobre que creo que ya se ha señalado, y yo comparto ese juicio y lo otro es que está pendiente una reforma tributaria. (…) En el tema de los combustibles, ¿cómo es posible que no paguen impuestos las mineras o las líneas aéreas? La reforma tributaria tiene venir significativa para poder no solo, abordar esta realidad, sino que abordar otros compromisos que ha anunciado el presidente Boric. Uno que es el salario mínimo de los $500 mil pesos”, dijo.

Sobre lo mismo, Cid reiteró que la suspensión del impuesto específico “hace bajar, no solamente el precio del pan, sino que todos los insumos y, por otro lado, nos ayuda a controlar un poco la inflación”.

“Hoy día sí o sí tenemos que controlar el precio del pan y de muchos insumos, porque la gente más vulnerable, la gente que más lo necesita es la que más sufre y la que más problemas tiene para poder adquirir esos productos”, zanjó.