Tras la presentación del protocolo de racionamiento de agua, por parte del Gobierno Regional, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y Aguas Andinas para la Región Metropolitana (RM), diferentes actores reaccionaron a la medida, que plantea cortes del suministro por un máximo de 24 horas cada cuatro, seis y 12 días, en función del déficit de agua a cubrir.

En dicho contexto, CNN Chile habló con Luis Valenzuela y Jaime Escudero, alcaldes de Til Til y Pirque respectivamente, comunas rurales especialmente afectadas por la sequía y la desigualdad en la distribución del agua, quienes entregaron sus visiones respecto a la medida, así como los mayores desafíos que han debido atender debido a esta carencia.

Sobre la situación de Til Til, Valenzuela sostuvo que “la situación de nuestra comuna es alarmante, dramática“, detallando que “el municipio distribuye cerca de 380 mil litros cada día para consumo humano en diferentes poblaciones a costo municipal, situación que se viene dando hace varios años”. En esa línea, agregó, “hay varias comunas que se abastecen exclusivamente a través de camiones aljibe que se han proporcionado desde el municipio o a través de la autogestión en alianzas con el mundo privado”.

“Esta realidad hoy ya no soporta más“, continuó. “Hoy veo las imágenes en la televisión, que muestran zonas de áreas verdes en Santiago que riegan a cualquier hora, con camiones y sin ninguna tecnificación, cuando acá no tenemos agua ni siquiera para el consumo humano“, expresó Valenzuela.

Por su parte, el alcalde Escudero, indicó que “personalmente, creo que el anuncio del gobernador va en un buen camino, porque es primera vez que lo enfrentamos y una autoridad se da cuenta del problema real que está teniendo la región y el país entero”. Sobre la realidad de Pirque, el edil advirtió que “el 90% de las inversiones agrícolas están detenidas y no hay agua de riego“, añadiendo que “afortunadamente los pozos han bajado un 30%, por lo que tenemos agua [para consumo humano] para probablemente dos años más“.

En tanto, sobre las propuestas, Valenzuela subrayó que “todas las soluciones referentes al agua son a mediano y largo plazo, por lo que tenían que haberse tomado hace mucho tiempo atrás“, mientras que por el suministro lamentó que, “en la práctica, debemos conseguir los recursos“, recordando que “si no llueve, significará que esto es mucho más terrible de lo que el gobernador plantea”.

Finalmente, el alcalde Escudero manifestó que “aquí la gente no estaba preparada para esto” y que “esto nos obliga a replantearnos todo lo que tiene que ver con el riego y el agua potable, como dice el alcalde Valenzuela, no sacamos nada con tener una nueva ley si es que no vamos a tener la inversión (…) podría asegurar que cerca del 80% de las comunas rurales no tienen agua potable, o sea, en Pirque, que es una comuna dentro de la RM, necesitamos 9 mil litros al año en camiones aljibe.

“Eso también indica que no solo es un problema de la sequía, sino de la poca voluntad del gobierno central para solucionar estos problemas”, señaló el alcalde, reflexionando: “Cómo es posible que comunas que tienen las reservas más grandes, tengan sectores sin agua potable“.