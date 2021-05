Este miércoles, Mario Desbordes inscribió su pre candidatura presidencial para las primarias en el oficialismo. En CNN Chile, al ser consultado sobre la posibilidad de ganar la carrera hacia La Moneda, el ex secretario de Estado manifestó que “sí” es posible, ya que “la presidencial está abierta”. En ese sentido, abordó también lo acontecido con el Partido Socialista por el pacto que no logró suscribir junto al FA y el PC ante el “veto” al PPD y PL. Al respecto, planteó que esto “demuestra que no hay unidad, que en una segunda vuelta no se me ocurre por dónde el electorado tradicional de la DC pudiera apoyar a un Daniel Jadue o a una Pamela Jiles, por ejemplo”. Por otro lado, el ex timonel de RN se refirió al riesgo de que un representante de Chile Vamos no pase a una segunda vuelta. Expresó, entonces, en modo de pregunta, que si “¿existe el riesgo de que no pasemos a segunda vuelta?, existe el riesgo que no pasemos. Pasando a segunda vuelta, ¿existe es riesgo de que perdamos la presidencial? por supuesto que existe ese riesgo. Existía ese riesgo antes de la elección. He dicho siempre que esta presidencial está abierta. Me criticaron duramente cuando dije ojo con Jadue, ojo con Jiles, no los miren en menos, y eso para estar alerta nosotros y prepararnos”, explicó. Finalmente, analizó los resultados obtenidos en los recientes comicios y que significaron un revés para la derecha, manifestando que “es reversible y depende de la capacidad que tengamos de reagruparnos, de contribuir un proyecto amplio, diverso y no poner una lógica por sobre otra”.