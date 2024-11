Defensor nacional (s) y denuncias mediáticas: “La presunción de inocencia es eje central de nuestro sistema de justicia”

En entrevista con CNN Chile Radio, Osvaldo Pizarro señaló que “la presunción de inocencia exige que esa persona (el imputado o imputada) sea tratada como inocente. Y esta regla de trato es exigida para toda la sociedad, no solo para los operadores del sistema de justicia”.

El defensor nacional (s) Osvaldo Pizarro reflexionó sobre el sistema judicial a propósito del caso que involucra a Manuel Monsalve y la denuncia presentada contra el presidente Gabriel Boric.

¿Qué dijo el defensor?

En entrevista con CNN Chile Radio, Pizarro partió reflexionando sobre la presunción de inocencia. “La presunción de inocencia es un eje central de nuestro sistema de justicia”, dijo.

—¿De qué manera la presión mediática puede terminar desvirtuando un caso donde todavía no hay una condena?

—En la regla de trato, la presunción de inocencia exige que esa persona (el imputado o imputada) sea tratada como inocente. Y esta regla de trato es exigida para toda la sociedad, no solo para los operadores del sistema de justicia, sino que incluido por ello los medios de comunicación.

“Hemos conocido incluso algunos casos donde el Consejo Nacional de Televisión, acogiendo lo que es presunción de inocencia, ha reprochado a algunos medios por el establecimiento de noticias de corte sensacionalista o que han alterado la presunción de inocencia, o han incluso, revictimizado a la persona que tiene la condición de víctima”, complementó.

En esta línea, afirmó que las reglas del sistema de justicia lo que buscan es que “sean los tribunales los que determinan a través de sus resoluciones, y finalmente en un juicio, si una persona resulta ser o no absuelta o condenada, porque son ellos los que van a conocer y poder controlar la fiabilidad o confiabilidad de la información que sostiene una imputación”.

—Pero, por otra parte, está el principio de la libertad de expresión

—Por supuesto. Entre lo que es expresión, libertad de expresión e información y las garantías de un debido proceso se genera normalmente una constante tensión.

—¿Qué tanto incide cuando las personas que son parte del juicio son personas muy conocidas o que tienen un cargo político muy alto?

—Lo destacable del sistema de justicia es que, no obstante las creencias que yo pueda tener o la información que yo pude haber recibido, el juez tiene la obligación de limitarse a resolver las peticiones que hagan los intervinientes dentro de un marco informativo que es el que se da dentro del proceso penal.

“No obstante esta presión de los medios o, eventualmente, la presión social, nosotros tenemos un sistema de justicia y ese sistema es el que es llamado a conocer y resolver una situación particular de un caso concreto. Ese marco jurídico es el que a todos como ciudadanos nos amparará el día de mañana, ya sea en condición de víctima o de imputado, de que las reglas de tratamiento de este sistema van a permitir que sea un juez o tres jueces, finalmente, quienes determinen si me corresponde o no mi culpabilidad o mi inocencia”, cerró.

