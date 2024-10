¿Declarar como testigo por el caso Monsalve? Tohá asegura que “no tengo ningún problema si eso sirve para la investigación”

La ministra además aseguró que se puso a disposición de la víctima información para acceder a asesoría jurídica y apoyo psicológico.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este lunes la crisis que se produjo en el Gobierno tras la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue acusado de violación por parte de una subordinada.

En conversación con CNN Chile Radio, Tohá abordó la situación de la denunciante y una eventual citación a declarar, en calidad de testigo, para aclarar los hechos. Además, también se refirió a las comisiones investigadoras que se están evaluando en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sobre este escenario, Tohá señaló que “creo que el Parlamento tiene toda la razón para querer tener más antecedentes de esto. Nosotros estamos muy disponibles, ciertamente la Ministra Orellana también”.

Caso Monsalve: Tohá aborda una eventual citación a declarar

Respecto a Orellana, también detalló que “sobre esto se han levantado dudas. Aquí, como esto no tuvo nunca una denuncia interna, no se activaron los protocolos que están previstos cuando hay denuncias internas. Pero hubo una denuncia a la Fiscalía cuando se conoció, hubo un sumario, y en ese sumario se activan ciertas medidas“.

“La víctima fue informada de que tiene la posibilidad de tener apoyo psicológico. El equipo, digamos, en torno a toda esta situación, también a través de la mutual, desde hoy día mismo, pueden recibir apoyo psicológico. Y el Ministerio de la Mujer, a través de la Fiscalía, ofrece, hace llegar a la víctima la posibilidad, tanto de apoyo psicológico como de representación judicial. Las autoridades, nosotros, la Ministra Orellana y yo, no hemos tomado contacto directo con la víctima porque no nos parece prudente. Nosotras supimos de esto ese mismo día. Cuando supe lo de Cerna, me informé sobre la víctima, supe cuál era su situación, supe que estaba con licencia. Por lo cual, no era oportuno ir a invadir ese espacio, menos otra autoridad”, aseguró Tohá.

Consultada sobre que el abogado de la denunciante aseguró que no la habían contactado, la ministra detalló que “eso no es efectivo. Ella fue informada a através de un mail que tiene derecho a este apoyo psicológico. No sé exactamente el día pero fue antes del sábado. Y también lo del Ministerio de la Mujer, pero eso se hace a través de la Fiscalía, que es la que ya está en contacto con ella. En estos casos, no corresponde que por distintos lados le estén llegando comunicaciones, llamados de autoridades. Eso sería invasivo e imprudente“.

Finalmente, se le preguntó a Tohá si está despuesta a declarar en la arista penal, ante lo cual sostuvo que “por supuesto, como testigo. No tengo nigún problema. Si eso sirve a la investigación, lo haremos”.