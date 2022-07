En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el director de Leasur, Ignacio Cubillos, y el diputado de la UDI, Felipe Donoso, debatieron sobre la iniciativa que busca anular el derecho a voto de personas privadas de libertad. “De las personas privadas de libertad habilitadas para votar, no son personas que hayan faltado gravemente a las leyes, estamos hablando de delitos menores, no son abusadores, no son violadores”, señaló Cubillos.