Daniel Nachari, chileno residente en Israel desde hace un año y medio, conversó con CNN Chile sobre la situación en el país tras el ataque sorpresa de Hamás. “Estamos siempre con miedo (…), me pone un poco nervioso esta situación“, sostuvo.

En esta línea, afirmó aún no estar convencido de retornar a Chile. “Para todos nosotros no es una decisión fácil, yo todavía no la he tomado. Al principio no quería tomarla, pero ahora estoy pensándolo. Todos tenemos un sentimiento de cierta incertidumbre de si nos vamos cuándo volveríamos, ya que esta al final es nuestra casa”.