En la antesala del duelo clave ante Curicó, CNN Deportes conversó con el ex arquero de Colo Colo y actual gerente deportivo de la institución, Daniel Morón, quien se refirió a la posibilidad de que los dirigidos de Gustavo Quinteros se coronen campeones este domingo. En ese contexto, el ex futbolista aseguró que “estamos muy contentos por todo lo que ha pasado este año, a pesar de que hubo algunos objetivos que no se pudieron cumplir”. “Aún tenemos algunos márgenes, pero todos queremos que sea hoy”, dijo sobre el eventual nuevo título. “Sabemos que tenemos un cuerpo técnico de lujo (…) creemos haber formado un gran plantel de jugadores de hombres y personas, lo que tiene mucho que ver a la hora de competir y entregar mensajes”, concluyó.