La ministra Jeannette Jara, que fue en un minuto la estrella creciente de este gobierno, anunció que iba a postergar el envío de indicaciones respecto de la reforma de pensiones para después del plebiscito.

Aunque después matizó un poco sus dichos, su declaración recordó lo que dijo el exministro Jackson hace más de un año, cuando señaló que la reforma de salud iba a venir, pero después del plebiscito del 4 de septiembre. Por tanto, postergando la ejecución del programa de gobierno para luego de esa contienda electoral.

Yo me pregunto si esta es una manera de la ministra Jara de comunicarnos que no habrá reforma de pensiones. Nos había prometido primero enviarla en septiembre, estamos a fines de octubre y no la ha enviado. Y si no hay reforma de pensiones, tampoco hay reforma de salud. Tampoco parece haber reforma tributaria. El legado del Gobierno parece que va a quedar solamente en confirmar la Constitución de los cuatro generales, en el mejor de los casos.

Uno quisiera ver un poquito más de proactividad, de voluntad para llegar a un acuerdo. Yo sé que es difícil, todos deben ser flexibles, pero si no hay reforma de pensiones, este gobierno la verdad es que va a haber fracasado en uno de esos propósitos más ambiciosos, o en todo caso más importante, y los chilenos vamos a seguir esperando, porque todos sabemos -yo lo repito mucho, soy un poco majadero- que tenemos que cotizar más y los políticos no se ponen de acuerdo en cómo se cotiza.