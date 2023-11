Hay una sensación de inseguridad en Chile. Tenemos secuestros de un tipo que no conocíamos, extorsivos algunos de ellos, así como también tenemos homicidios de un tipo, una violencia y una naturaleza que tampoco conocíamos.

Circuló la semana pasada un video en la estación Quinta Normal donde se atacaba la fuerza pública. La fuerza pública no es capaz de hacerse respetar muchas veces porque es imposible que lo hagas si es que las personas no tienen un mínimo de respeto hacia ella y, por tanto, cunde una sensación de inseguridad.

Ha habido voces, incluyendo la del gobernador (Claudio) Orrego, pidiendo un estado de excepción en Santiago. También ha habido voces pidiendo expulsión de inmigrantes ilegales o indocumentados en el más breve tiempo.

Yo no sé si esas son las soluciones o no, pero lo que tengo claro es que si el Gobierno no se propone dar señales claras en materia de seguridad en los próximos meses, la verdad es que esta discusión puede dirigirse o puede variar hacia lugares que no hemos conocido en Chile en el último tiempo ni en los últimos años.

Me parece que no hay mayor urgencia para el Gobierno hoy día, como curiosamente lo reconoció Bárbara Figueroa hace un momento, que hacerse cargo del problema de seguridad y simplemente le explico del siguiente modo: si hay una parte del mundo republicano que está votando “En contra” es precisamente porque quiere cosechar ese tipo de pulsiones y, por tanto, si es que ganan el “En contra”, también va a ser una victoria de ese mundo, por paradójico que parezca.