En conversación con CNN Chile, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue se refirió a la cuarta conmemoración del denominado estallido social. En entrevista con la periodista Macarena Román, el jefe comunal también dio su opinión sobre el proceso constituyente y habló sobre su rol luego de dejar la alcaldía.

En primer lugar, y consultado sobre si, a su juicio, ha habido avances tras las protestas masivas de 2019, Jadue sostuvo enfáticamente que no.

En ese sentido, reflexionó que “esto es un largo proceso de acumulación de fuerza de la gente que se fue sumando a quienes no estaban por el modelo. A los que nunca estuvieron por la salida pactada, llega un minuto en que esto se cristaliza y todas las demandas de la ciudadanía, del pueblo de Chile, del pueblo trabajador, del pueblo estudiantil, se transforma de huelga económica en huelga política. Es decir, todos se aburren de luchar cada uno por sus propias demandas y se unen para luchar todos por todas las demandas que son cambiar Chile. Y va a ser recordado siempre como un día absolutamente histórico”.

Asimismo, aseguró que “cuando uno mira las demandas de ahí, son absolutamente las mismas que quedan vigentes hoy y no se ha avanzado en nada y, por lo tanto, ad portas, además de un proceso constitucional que salga como salga, no va a dar respuestas tampoco. Creo que este va a ser recordado cada día que pase y cada año que pase como un hito histórico, como un hecho histórico que en algún minuto el pueblo lo va a retomar“.

“Hay una indignación que está latente y que sigue vigente. Las pensiones siguen siendo miserables, los sueldos siguen siendo miserables, las utilidades de los bancos, de las financieras, de las AFP siguen siendo multimillonarias a pesar de la crisis. (…) Todas estas son rabias que se van acumulando una tras otra. Hay algunos que hoy día ni siquiera quieren avanzar hacia la gratuidad, en la nueva Constitución y, por lo tanto, uno percibe que en un mundo donde, por sobre todo la juventud, no tiene mucho horizonte ni sueña con el mundo que quiere tener porque no sabe cómo hacerlo siquiera, yo percibo que va a haber un nuevo estallido y que por lo tanto, vamos a tener que seguir trabajando por una asamblea constituyente verdadera en donde los bordes, los límites y las leyes las ponga el soberano que es el pueblo de Chile“, agregó.

Proceso Constituyente

Por otra parte, y consultado por el proceso constituyente, el líder comunal arremetió contra el Partido Republicano y Chile Vamos. Además, aseguró que votará “En contra” de la propuesta de Carta Magna emanada del Consejo Constitucional.

“Una Convención controlada por un grupo que es fundamentalista religioso nunca será una buena noticia para Chile. El fundamentalismo religioso acá, en Palestina, en cualquier parte del mundo, lo único que genera es odio porque no logra ver a los que son distintos. Que un grupo de estas características como Republicanos e incluso como la UDI (…) dominen la discusión hoy día es una mala noticia para Chile y, por lo tanto, yo tengo la peor percepción del trabajo que ha hecho Republicanos”, dijo.

En esa línea, aseguró que Republicanos y Chile Vamos “tenían todas las posibilidades de haber hecho lo que antes decían que otros debían hacer. La verdad es que con amor se están jodiendo a medio Chile y con amor están asegurando el negocio de las Isapres, de las AFP, y eso no es lo que les pidió el país que, de una u otra manera, se cansó y se unió el 18 de octubre y yo estoy seguro de que lo va a volver a hacer”.

— Con esto uno asume que usted va a votar en contra, pero era una decisión que tenía cuando ya se sabía quienes iban a ser los integrantes de este Consejo o la verdad es que ustedes le dieron la oportunidad…

—Las y los comunistas les dimos la oportunidad 10 veces. Esperamos todo lo que podíamos esperar, nunca tomamos posición a pesar de que tenía mal olor desde el día uno. José Antonio Kast además, nunca se hizo responsable de las promesas que le hizo a Chile, se escondió, no lo hemos visto. (…) A pesar de ese mal olor que tenía, nosotros dimos todas las alternativas y nos jugamos hasta el último por tener una Constitución que a lo menos respetara los 12 puntos del Consejo de Expertos.

“Los Republicanos y Chile Vamos se pasaron por donde quisieron el acuerdo transversal que representaba a una parte importante de Chile porque hay mucha gente que quedó afuera. El pueblo de Chile quedó afuera, las organizaciones sociales quedaron fuera y ni siquiera fueron invitadas a debatir”, añadió.

—¿Si se hubiera asemejado más a lo que proponía la Comisión de Expertos, usted hubiera votado “A favor”?

—Nosotros participamos de una discusión en donde había 12 bordes que eran los mínimos indispensables para habilitar una posición política posterior y para tener una Constitución neutra que dejara que el debate político provocara los cambios en el futuro. Lo que se está aprobando es una Constitución que no permite el debate político, que constitucionaliza muchas cosas que la gente quiere cambiar, con las cuales está indignado, por ejemplo las Isapres y las AFP. Algunos pretenden que se pueda incluso concesionar todos los bienes comunes de Chile, quieren además obligar a las niñas y a las mujeres violadas a tener los hijos producto de una violación si es que quedan embarazadas. Para mí eso es un poquito criminal, no lo puedo entender. Por lo mismo, y hasta el día de hoy, uno diría que la posición es votar en contra, no hay ninguna posibilidad de alternativa.

“Yo voy a esperar que tomemos la decisión como colectivo, porque somos parte de un partido en que las discusiones y las decisiones las toma así, pero por ahora, todo indica que vamos en esa dirección“, zanjó.

“Estoy disponible para seguir colaborando”

Finalmente, y ante la interrogante de su rol político tras terminar su período en la alcaldía de Recoleta, Jadue sinceró que “me voy a dedicar a ayudar a que en las elecciones municipales nos vaya muy bien. (…) Voy a esperar con bastante tranquilidad lo que el pueblo de Chile y el partido mandaten”.

“Aquí no hay proyectos personales, yo estoy disponible para seguir colaborando, voy a seguir trabajando por una asamblea constituyente real, con plenos poderes, en donde el soberano decida y voy a seguir trabajando para terminar con los abusos en Chile”, precisó.

Respecto a un eventual apoyo al concejal Fares Jadue, quien recalcó que no es su pariente, el jefe comunal dijo: “Si el partido ha tomado la decisión de que él sea quien tome la posta en este proyecto, yo lo voy a apoyar con toda mi fuerza“.