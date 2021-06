El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, conversó con Rafael Cavada en Contigo CHV Noticias sobre su candidatura a La Moneda.

En primera instancia, el candidato afirmó que las diferencias programáticas con Gabriel Boric, candidato presidencial de Convergencia Social (CS) y su contrincante en las primarias de Apruebo Dignidad, “no son relevantes”. “Cuando uno lee los dos programas hay matices, pero eso se va a resolver después de la primara, cuando se fundan los dos programas en un programa común”, dijo.

Posteriormente, el candidato del PC fue consultado por su propuesta para cambiar el actual sistema de pensiones. “El diagnóstico: las AFP fracasaron y eso lo sabe todo Chile. Se convirtieron en una asociación de fábrica de pobres. Todos, incluso los que tuvieron una buena vida cuando trabajaron, cuando llegaron a recibir las pensiones se encontraron con que eran miserables”, afirmó.

“Las AFP funcionaron para la banca, a las grandes transnacionales, pero a la gente, pensiones dignas no le dieron”, especificó.

Según el candidato, “lo primero que estamos haciendo es dejarlas afuera. Para nosotros, las AFP no van a cumplir ningún rol y no van a seguir, a no ser que las personas decidan quedarse ahí”.

En ese punto, Jadue explicó que, en un eventual gobierno, no va a ser obligatorio cambiarse de las AFP. Asimismo, explicó su propuesta en materia de pensiones: “vamos a construir un sistema nacional de reparto corregido y solidario que tiene 3 escalones, el primero es una pensión básica universal del 75% del sueldo mínimo que se hace con impuestos generales, con la plata del Estado, después el segundo piso es la cotización individual que va a una cuenta que es nacional (…) el tercer piso es el aporte patronal a un fondo colectivo”.

Finalmente, respecto del debate que se realizará el próximo martes 22 de junio, a las 22:30 horas, por Chilevisión y CNN Chile, Jadue afirmó que “va a ser un intercambio muy fraternal de visiones. Tenemos un proyecto en común. No somos como la derecha donde todos se quieren comer, nosotros somos compañeros de un mismo proyecto y no tratamos de sacarnos de la pista. Esto va a ser un debate entre personas que creen en transformar Chile”.