Carolina Urrejola destaca el rol del fotoperiodismo: “Aporta al registro clave para el entendimiento de nuestra historia”

Tras el ataque contra Donald Trump, la conductora de CNN Chile Radio reflexionó sobre la importancia de los fotorreporteros para el registro de hechos históricos. “Desastres, guerras y epopeyas no serían lo que han sido sin el trabajo de estos profesionales”, sostuvo.

El atentado contra Donald Trump es un hecho que sin duda pasará a la historia, y en parte importante se debe a la impresionante contribución que hace el fotoperiodismo, considerado un género en sí mismo, quienes lo ejercen ponen muchas veces su vida en riesgo.

Apenas comenzaron los disparos en Pensilvania, y la reacción natural de todos fue agacharse para ponerse a resguardo, los reporteros corrieron con sus cámaras a buscar la mejor imagen del dramático momento.

Todos vimos el video, ¿cierto? Impactante, en tiempo real, pero las fotos que surgieron poco rato después entregan la verdadera dimensión de lo ocurrido. Las de la Associated Press, por ejemplo, permitieron ver con precisión la herida sangrante del expresidente en su oreja y el impactante registro del fotógrafo del New York Times, Doug Mills, capturó la trayectoria de la bala que, por milímetros, no mató a Donald Trump.

Más allá de que la tecnología ahora sea digital, cosa que nos gusta mucho a los más puristas, el trabajo de los y las fotorreporteras aporta al registro de nuestros procesos sociales, clave para el entendimiento de nuestra historia en común. Desastres, guerras y epopeyas no serían lo que han sido sin el trabajo de estos profesionales.

A propósito de fotorreporteras, en el Palacio Pereira de Santiago se exhibe ahora parte del archivo de la fotógrafa Inés Paulino, que registró los años de la dictadura en Chile, con una sensibilidad muy especial para retratar la cotidianidad en medio del contexto de represión y pobreza que azotaba el país. Una recomendación para adentrarse en este apasionante oficio y un pequeño homenaje desde la sala de redacción de CNN Chile.