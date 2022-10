Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea, estuvo en Hoy Es Noticia conversando sobre la petición que plantea Asociación de Municipalidades de Chile respecto a dar mayores atribuciones a guardias municipales.

Al respecto, el alcalde enfatizó que “hay que pensar que nosotros estamos llegando más rápido cuando se produce un delito, que las policías”.

Luego agregó que “los alcaldes que no tienen recursos para tener seguridad municipal, no se plantean el problema y no les interesa”.