En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención analizamos junto a Ivania Donoso, directora de análisis de datos de Plataforma Telar, la cantidad de indicaciones que han presentado los convencionales constituyentes y respecto a qué temas. “Lo que vemos es que Felipe Mena es quien ha hecho por lejos más indicaciones, en la comisión de Formas de Estado y después tenemos a Ricardo Neumann en Sistemas de Conocimiento (…) La mayoría de los que han hecho indicaciones pertenecen a ex Chile Vamos pero no son los únicos”, ya que Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) que aparece en tercer lugar. Además, revisamos cómo han evolucionado los patrones de votación al interior del órgano redactor respecto a enero y febrero en el pleno. “Lo primero que llama mucho la atención es que la derecha se dividió en dos. RN se fue bastante más al centro, mientras que la izquierda y el centro están acercándose. Una cosa que es muy particular es que la Lista del Apruebo está al centro junto con RN”.