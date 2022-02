El próximo 15 de febrero comienzan las votaciones en el pleno de la Convención Constitucional, mientras, sus miembros se encuentran en una etapa clave: Culminando las votaciones en cada comisión para entregar los informes que serán discutidos en la gran instancia general.

CNN Chile conversó con los convencionales Carol Bown (UDI) y César Valenzuela (PS) en torno a temas como los mayores desafíos que enfrentará el órgano para culminar con una propuesta constitucional, además de la Consulta Indígena, entre otras cosas.

La representante de Vamos por Chile celebró que “Al fin se empezaron a votar normas”, detallando que “estoy en la Comisión de Sistemas de Justicia y ya tenemos un informe que será votado en el pleno”.

Consultado por el escaso tiempo que tienen para completar el proceso, el socialista señaló que “el peor enemigo de la Convención es la falta de voluntad que puedan tener las y los convencionales respecto a las iniciativas”. En el caso de Bown, sostuvo que “para mí el enemigo de la Convención hoy son los maximalismos, las normas extremas que se han presentado y que no conversan con la realidad nacional“.

En esa línea, Valenzuela expuso su diferencia, manifestando que “el plebiscito de salida no está ganado, la Convención no tiene un cheque en blanco”, por lo que “es apresurado tener un juicio sobre las iniciativas”.

La convencional UDI se detuvo en lo que definió como una de sus preocupaciones: “Cuando se generan tantas expectativas en las personas, aun si después el texto final es menos maximalista, esto le puede causar un problema al presidente Boric“. Algo en lo que Valenzuela discrepó por completo, no obstante, si compartió la necesidad del diálogo con todos los sectores: “Hay que esperar la votación en el pleno de los informes de las comisiones, porque ahí nos vamos a tener que dar cuenta de que requerimos de un acuerdo amplio de 2/3“.

En cuanto a la carta enviada por Agustín Squella a El Mercurio, en que, entre otras declaraciones, pidió una jornada de reflexión en la Convención para realizar una autocrítica general, Carol Bown se mostró de acuerdo con la propuesta, afirmando que “los primeros seis meses nos echaban permanentemente la culpa a la derecha de que estábamos desinformando“, agregando que “es evidente que no es así”.

Por otra parte, consultada por la Consulta Indígena, la convencional, que destacó su experiencia en la materia a través del Ministerio de Desarrollo Social, indicó que “es algo muy complejo de hacer”, añadiendo que “creo que nos metimos en un problema difícil de resolver al establecer una consulta indígena de estas características en tan poco tiempo“.

Finalmente, sobre la última controversia protagonizada por otra representante de Vamos por Chile, Teresa Marinovic, quien aprovechó una prueba de micrófono en la Convención para esgrimir improperios contra sus compañeros, Bown afirmó que “no comparto sus declaraciones, sé que lo hizo en tono de broma, pero yo no hubiera hecho algo así”. En cuanto a la posibilidad de que sea llevada al Comité de Ética, agregó que “no me gustan los comités de ética“, recordando que votó en contra de la idea, “pero entiendo que la envíen”.

Al respecto, César Valenzuela indicó: “Son absolutamente improcedentes sus palabras, pero, siendo honesto, tenemos tanto trabajo en la coordinación de la Comisión de Derechos Fundamentales que no tengo tiempo para el show de la convencional Marinovic“.