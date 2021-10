Este jueves convencionales de Vamos por Chile oficializaron la formación de tres nuevos grupos de constituyentes al interior de la Convención Constitucional (CC): Chile Libre, Unidos por Chile y Un Chile Unido.

Para profundizar en las razones de esta división, CNN Chile conversó con el convencional de la UDI, Martín Arrau, quién aclaró es algo administrativo para poder tener más tiempo para expresarse en el pleno de la convención.

Lee también: Diputado Labbé ratificó su apoyo a Kast para la presidencia: “Sichel puso mal las coordenadas”

“Es algo totalmente administrativo y es para el uso de la palabra. La gente no lo sabe, pero la mesa de la convención tiene un criterio abusivo y casi censurador del uso de la palabra, y se le va otorgando a los convencionales de acuerdo a su sexo y a que colectivo pertenece. Y es por eso cuando hay conglomerados muy grandes, como Chile Vamos, con 37, tenía un sub uso de la palabra. Hoy tuvimos debates y cinco pudieron intervenir, y si no fuera así solo dos hubieran podido intervenir“, explicó.

Al ser consultado si esta división podía extrapolarse a la elección presidencial, el constituyente fue enfático en negar esa posibilidad. “Si se trata de extrapolar sería muy negativo. El ambiente de afuera sin duda que influye, pero no coinciden los que están en cada colectivo con los apoyos que tienen a los candidatos presidenciales, pero no es eso. Yo creo que ese está tratando de dar por unas personas mal intencionadas esas lecturas“, sostuvo.

El convencional Arrau también se refirió al uso de la prórroga de tres meses que podría tener la convención, algo que él cree debió haberse discutido cuando llegara ese momento.

Lee también: Subsecretario Pavez ofició a Contraloría para determinar si procede pagar sueldo para convencional Rojas Vade

“Hoy se presentó un cronograma con mucho detalle de las actividades hasta el terminó de esta programación, que incluye los tres meses adicionales de prórroga. Ahí hay un tema. Efectivamente esa prórroga debió haberse discutido y planteado en los plazos que exige la Constitución, que es hacia el final de este proceso“, aseguró.

“Lo advertía, porque aquí no parten las sesiones a la hora, la programación no ha sido buena. Hemos gastado mucho tiempo en discursos y en minutos de silencios, y cosas que no tienen asuntos con escribir una constitución. Por eso se ha ido atrasando, lo cual encuentro lamentable, pero está dando testimonio de algo que está pasando acá, de los tiempos largos que se está tomando esta Constitución“, agregó Arrau.

Por último, aseguró que los constituyentes no se tomarán vacaciones para poder escribir a tiempo la nueva carta magna. “Espero que no. Chile no aguanta más y el país quiere una constitución propuesta que abraque las termas reales y por eso creo que tenemos que trabajar, y el tema de vacaciones no está sobre la mesa“, concluyó.