En conversación con Hoy Es Noticia, la abogada y exconvencional seleccionada para impugnar los indultos presidenciales, Constanza Hube, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de pedir más antecedentes tras no llegar a un acuerdo. En esa línea, Hube expresó: “Si efectivamente el presidente no tuvo todos los antecedentes a la vista, se podría haber revocado estos indultos, pero no se hizo“.