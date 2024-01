Autoridades municipales y medios de comunicación que llevarán adelante el Festival de Viña 2024– Canal 13 y TVN- se reunieron con la alcaldesa Macarena Ripamonti este miércoles para conversar sobre el destino del show del artista mexicano Peso Pluma, quien se ha visto envuelto en una controversia en Chile por acusaciones que vinculan sus letras y declaraciones con apologías a la narcocultura.

La instancia contó con la presencia de cuatro concejales de la comuna y cuatro representantes de los organizadores del festival.

Uno de dichos concejales es René Lues, quien expresó en entrevista con CNN Chile, previo a su ingreso a la reunión, que no considera que esto sea censura y que, más bien, se trata de una decisión para no invitar a un personaje cuya figura representa una “amenaza” para el estilo de vida, democracia y estado de derecho nacional.

“No solamente una apología a la narcocultura: romantiza un modo de vida que le hace tanto daño al mundo y a Chile. A día de hoy tenemos un nivel de delincuencia asociado a las drogas que nos tiene que hacer pensar: ‘O combatimos como Estado todas estas expresiones o no lo hacemos (…). Lo importante para mí es que en este caso estamos hablando de recursos públicos, de un espacio público –la Quinta Vergara-, de una entidad pública –el municipio de Viña del Mar– y de un canal público –TVN-“, expresó Lues.

El concejal también criticó a la alcaldesa Ripamonti, insistiendo en la responsabilidad institucional: “Yo no puedo saber si la alcaldesa está a favor o en contra de Peso Pluma o si mis argumentos la convencen o no. Lo que sí puedo decir es que una autoridad tan importante como la jefa comunal de Viña del Mar tiene que entregar su opinión, tiene que orientar la decisión para ver hacia dónde vamos. Es importante y no lo ha hecho en los casi nueve días que lleva esto“.

“Estamos a tiempo en Chile para que no seamos Ecuador. Esa situación la tenemos al lado y ya sabemos lo que pasa cuando el narco le compite al Estado o intenta apropiarse de ciudades, países, barrios (…). Eso hay que impedirlo y esta es una forma de hacerlo“, argumentó.