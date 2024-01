Mientras continúa este jueves la tramitación de la reforma de pensiones en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, desde las pequeñas y medianas empresas han surgido algunos reparos al tema.

El presidente de Conapyme, Héctor Sandoval, dijo en CNN Chile que habría sido importante entregar sus puntos de vista: “Habría esperado que nos hubieran pedido la opinión, porque es el empleador el que tiene que aportar este 6%”.

“No fuimos parte del proceso legislativo”

Sandoval acusó que nunca los invitaron al Congreso: “Una vez le planteamos nuestro punto de vista a la ministra (Jeannette Jara) hace bastante tiempo, pero no fuimos parte del proceso legislativo”.

El presidente del gremio afirmó que “la reforma es una necesidad, pero hay que hacerlo de buena forma. No podemos reparar en qué vamos a gastar la plata si no le hemos preguntado a los que tienen que aportar inicialmente, eso no está bien y eso es lo que nosotros estamos reclamando”.

“A lo mejor se podrá consensuar alguna fórmula, pero para eso nos tienen que escuchar realmente”, concluyó.