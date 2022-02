En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional y académico de la U. Central, Samuel Fernández, comentó la situación de tensión entre Rusia y Ucrania, en que aún no se tiene certeza sobre si el país de Vladímir Putin efectivamente retiró sus tropas militares de Crimea. Fernández apuntó que “lo que tenemos que mirar es que las partes todavía no se entienden y las posiciones están muy alejadas una de otra. En resumen, Rusia no va a aceptar de ninguna manera que Ucrania ingrese al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN”. Asimismo, señaló que “Putin considera que es una muy peligrosa situación de seguridad para ellos y eso hace que se oponga. Por su parte, Ucrania, hasta en su Constitución tiene previsto ingresar a la OTAN y la OTAN y Estados Unidos desean que ingrese libremente porque evidentemente ampliarían sus fronteras del este y quedarían vecinos con Rusia”.