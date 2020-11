Los cuatro astronautas a bordo de la nave Crew Dragon llegaron sin complicaciones a la Estación Espacial Internacional (ISS), después de partir desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos.

La hazaña de la compañía de Elon Musk “marca un hito en todo lo que es la industria espacial”, explicó el analista internacional Raúl Sohr en Última Mirada. Esta es la primera vez que una empresa privada lanza un cohete y una cápsula a la estación espacial.

Sohr detalló que en estas cápsulas antes cabía apenas una personas. Ahora, en cambio, “estamos hablando de un vehículo espacial” donde los astronautas incluso se pueden poner de pie.

El especialista explicó la importancia de esta innovación: “de lo que se trata es de abaratar hasta donde se pueda los costos, porque hoy día el kilo lanzado al espacio oscilaba entre US$ 10 mil y US$ 15 mil dólares. Se espera que con este nuevo método se pueda reducir a US$ 5 mil dólares el kilo y quizás aún más”.

“Esto es absolutamente relevante porque va a permitir a naves de carga subir en forma competitiva una serie de elementos que antes solamente se usaban para fines experimentales”, afirmó, de manera que “este fruto puede cambiar de manera muy importante nuestra presencia en el espacio”.

Pese al hito de SpaceX, Estados Unidos ha sido cauto y ha mantenido estrechas relaciones con Rusia, incluso llegando a plantear que podrían alternar el envío de cohetes.

Para Sohr, “la NASA es la gran perdedora, que trata de decir ‘estamos felices porque esto nos libera para dedicarnos a las cosas realmente importantes’, como ir más lejos, como por ejemplo llegar a Marte o establecer una base en la Luna”.

Ahora que los actores privados han demostrado importantes avances, Sohr adelanta que “el que tenga una base en la Luna y tenga cómo impedirle llegar a otro, va a instalar su base y va a ser producto en algún momento, quizás, de disputa”.