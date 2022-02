En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr abordó la crisis que se vive en Reino Unido por la renuncia de Cressida Dick -quien fuera la jefa de la policía británica- en el marco de serios incidentes que involucran un escándalo de sexismo y racismo en Scotland Yard. “Ocurrieron una serie de incidentes muy complejos y transgresiones, y Dick no se hizo cargo de esta situación, no las pudo controlar y no fue capaz de hacerse cargo de esto. Después hubo una serie de incidentes, luego de manifestaciones donde se hizo uso abusivo de las fuerzas por parte de la policía. Se fueron acumulando una cantidad enorme y realmente significativa de transgresiones que empezaron a tener un reflejo en la baja muy significativa de la popularidad”, expresó.