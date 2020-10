“Fratelli Tutti” (“Hermanos todos”) es el nombre de la nueva encíclica del Vaticano en la que el Papa Francisco dice que la pandemia del coronavirus ha demostrado que las políticas de libre mercado del capitalismo no pueden resolver todas las necesidades más profundas de las personas.

El documento, de 70 páginas, tiene el potencial para influir en millones de fieles repartidos en todo el mundo y los analistas ponen especial atención al impacto que podría tener en la antesala de la elección presidencial en Estados Unidos.

En Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr estimó que la encíclica “va a sacudir un poco porque tiene un ataque bastante frontal contra el neoliberalismo (…) y, aunque no está dicho explícitamente así, alude al rol del Estado y hay un ataque muy frontal al populismo, específicamente al nacional populismo, es decir, a estas nuevas corrientes fascistoides que han crecido bastante en Europa y en Estados Unidos”.

El experto comentó que “hay quienes piensan que el momento en que sale esta encíclica no es casual. Llega en un momento crítico, que es a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos”.

Joe Biden, el ex vicepresidente y actual candidato demócrata, es católico practicante, por lo que “mucha gente lo ha interpretado como un apoyo a Biden”, señaló Sohr.

En EE.UU. los católicos representan entre el 20% y el 22% de los votantes, entre los cuales se considera que el grupo que se podría ver más influenciado serían los latinos, la principal minoría, con más de 13 millones de personas, en su mayoría católicas.

Pese a que en varios países ha decaído la relevancia de la Iglesia Católica ante los numerosos casos de abusos sexuales, Sohr explicó que “en EE.UU. el tema de la religión tiene otras connotaciones que en América Latina. Acá, la religión es algo sociológico, tú naces en una familia católica y vas a ser católico, y no es na gran opción, no te define. En EE.UU. tu iglesia es muy gravitante y para los latinos en particular, la iglesia ha sido un elemento de acogida, un elemento de identidad muy importante, por lo que es posible que ahí tenga más impacto que, por ejemplo, en Italia y en Francia”.

Finalmente, el analista destacó que “por lo menos por los textos, Francisco ha representado un cambio y un intento de viraje”.