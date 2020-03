En el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus es una pandemia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de todos los viajes desde Europa al país norteamericano.

La medida implementada por el mandatario estadounidense viene luego de que, hace sólo unos días, dijera que la reacción al virus se trataba de una “exageración” por parte de los medios y de los demócratas.

Para el analista internacional Raúl Sohr, los dichos de Trump respecto al coronavirus fueron “un error garrafal” que queda al descubierto tras tomar una decisión “sin precedentes” que tiene al mundo “recordando la Segunda Guerra Mundial”.

Por lo mismo, acusó que “hay un elemento de oportunismo muy grande o una vuelta en 180° por parte del presidente Trump, que durante todo el tiempo se ha estado cuasi mofando del coronavirus, y de pronto sale con esta medida tan drástica”.

Sohr explicó que la ruta del Atlántico Norte, que une Europa con Estados Unidos, es la más importante del mundo: “Esa es la ruta que se pelean todas las aerolíneas, es la más rentable”. Por lo mismo, afirmó que“esto va a tener un impacto económico enorme”.

Coronavirus en Chile

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha advertido que algunos países no se toman el coronavirus “lo suficientemente en serio”, y Raúl Sohr está de acuerdo.

“Por lo que he visto en ciertas instituciones, tampoco en Chile hay suficiente seriedad. Me pareció que apenas se habló del coronavirus, por ejemplo en el aeropuerto -me tocó viajar a comienzos de febrero-, ya la PDI estaba con guantes y con mascarillas. Me pareció extraordinariamente bien, pero eso se debería replicar en una gran cantidad de instituciones. La posibilidad de tener cuarentena y ser absolutamente rigurosos es clave”, explicó.

Según el experto, “lo drástico de las medidas es absolutamente vital, por lo tanto, todo lo duro que puedas ser al comienzo te va a ahorrar fortunas en términos de salud, de bienestar, de calidad de vida, si lo haces a tiempo y con fuerza”.

Finalmente, criticó que “hay una falta de gobernabilidad a nivel internacional, porque ¿quién está a cargo de esta crisis? La OMS, un organismo coordinador que no tiene dientes”.

Por eso, planteó que “deberíamos tener algún nivel de autoridad sanitaria internacional consentida que tuviera la posibilidad de adoptar medidas que fueran obligatorias“.