En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr abordó la situación de Boris Johnson en Reino Unido, luego que un informe revelara los eventos sociales que realizó en Downing Street mientras el país se enfrentaba al primer confinamiento debido al COVID-19. “Él está usando todos los elementos del libro de cómo sobrevivir en una crisis. Su primera línea de defensa fue decir: ‘¿de qué fiesta están hablando? Yo no tengo idea de esas fiestas’. Después, cuando se hizo evidente y surgieron muchos testimonios de personas que habían estado en la fiesta, especialmente uno de sus principales asesores, dijo: ‘Sí, claro, pero yo no sabía que eran fiestas, yo pensé que eran reuniones de trabajo’”, detalló el experto. En esa línea, recordó que “los británicos no podían ir de una casa a otra, no podían salir, no podían viajar, en casos muy dramáticos no podían ir al hospital a ver a sus seres queridos, no se pudieron despedir en muchos casos. Se vivía una situación muy dolorosa y la mayoría de la gente respetando las normas, y surgen todas estas informaciones de fiestas, de falta de cumplimiento de las normas”.