El analista internacional Raúl Sohr comentó en Última Mirada la condena que recibió el ex presidente francés Nicolas Sarkozy. “En marzo de este año le dieron tres años de cárcel por escuchas ilegales y tráfico de influencias”, dijo Sohr, quien explicó que, además, el ex mandatario es investigado en una serie de casos en los que podría estar involucrado. “Es el primer presidente en la historia de Francia que recibe dos condenas, aunque no están finiquitadas”, explicó.