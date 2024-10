Raúl Sohr señala cinismo de EE.UU. por guerra en Medio Oriente: “Es como cuando los niños pelean y le dicen ‘con la ropa no’”

El analista internacional se refirió a la expansión de la guerra en Medio Oriente, la cual, según indicó, ya ha tomado un carácter regional y advirtió consecuencias a nivel global.

Raúl Sohr, analista internacional de CNN Chile, señaló cinismo del Gobierno de Estados Unidos ante la guerra en Medio Oriente.

En Última Mirada, el especialista comentó, en primera instancia, que la expansión del conflicto ha hecho que ya tenga una categoría regional, donde se ven involucrados no solo Israel y Palestina, sino que otras zonas como Líbano, Jordania, Yemen e Irán.

Respecto a este último, advirtió consecuencias mundiales que podría ocasionar la situación en el precio del petróleo, considerando que dicho país es un gran productor del combustible.

Luego, Sohr sido que el impacto en el valor del petróleo podría tener efectos en las elecciones de Estados Unidos que se realizarán en noviembre. “De allí que el presidente Biden le haya dicho al primer ministro Benjamín Netanyahu: ‘mire, usted puede tomar represalias, puede usar nuestras armas, nuestros aviones en las represalias, pero no me toque los pozos petroleros. No me afecte el petróleo’”, comentó.

Y sobre eso reflexionó “sobre un cierto cinismo”, por parte del país norteamericano. “O sea, tú puedes matar gente, puedes destruir ciudades, pero no me toques… Es como cuando los niños pelean, (y les dicen), pero con la ropa no”.

