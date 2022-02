En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Guillermo Holzmann abordó la tensión que se vive en Europa del este ante una posible invasión de Rusia a Ucrania. De acuerdo a Holzmann, “Estados Unidos ya está dando señales claras no solamente a Rusia, sino también a China. Lo que EE.UU. está haciendo es plantear decisiones involuntarias a Rusia, que todavía no ha cumplido y está generando alertas y la más clara es la de cerrar su embajada en Kiev”. Asimismo, señaló que este despliegue de tropas en Ucrania es poco probable, ya que el conflicto va más allá de una posible invasión. “Acá hay un tema de dominio de las potencias respecto a nuevos espacios geoestratégicos y uno de ellos es el que tiene que ver con la energía. Esto es lo que ocurre en Ucrania, ya que ha quedado como el país que no quiere estar al lado de Rusia, le gustaría estar más cercano a la OTAN y a la OTAN le gustaría que Ucrania fuese parte, pero eso es imposible. Si Rusia llegase a invadir Ucrania, que es muy poco probable, en definitiva no tendría la capacidad económica de mantener un esfuerzo bélico de esta naturaleza”, afirmó.