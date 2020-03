Podemos mirar para afuera y ver líderes de varios países con ejemplos claros todo lo que no debemos hacer. Desconociendo todos los avances científicos que permiten afrontar estas epidemias, Donald Trump partió minimizando el coronavirus y diciendo que era una invención de los demócratas para, ahora, pasar a ser denunciado por un diario alemán de, supuestamente, querer acaparar una vacuna que se intenta desarrollar en ese país.

Jair Bolsonaro, en la línea del negacionismo, sigue dando abrazos y besos y califica de histéricas las medidas de distanciamiento. Peor aún Ortega, quien en Nicaragua organizó una marcha para “luchar contra el coronavirus” al que él y su esposa dicen que se le combate con amor. O López Obrador en México que insiste en que no hay riesgo de andarse abrazando y le da la mano a quienes asisten a los actos.

Todos desconociendo la voz de los científicos o actuando como si lo que pasara en un país no afectara a otros. Sin entender que en la época de la globalización más que nunca somos una sola comunidad.

En estas crisis es cuando los líderes muestran de qué están hechos. Actuar tarde y mal, a veces es casi lo mismo que no actuar en una emergencia sanitaria.

Pero también es cuando el multilateralismo revela su valor. ¿Cuántas veces antes de una emergencia sanitaria comprendemos el rol de la ONU, o de la OMS, o de varios organismos internacionales?

No basta con decir que al interior de cada país debemos trabajar juntos para combatir el coronavirus. A nivel global o nos coordinamos, o el fracaso será rotundo. O los líderes están a la altura o lo pagaremos en muchísimas vidas.

No acaparar, jerarquizar, concientizar, son verbos que deben convertirse en universales. Para además, no basta con los gobernantes y los aparatos estatales. Son importantes, pero no suficientes. Es ahí cuando los organismos internacionales deben probarse.

Hoy es cuando esos organismos, de los que algunos reniegan en tiempos calmos y sostiene que tenemos que salirnos de ellos, se vuelven trascendentales.