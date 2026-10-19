Codina por cuestionamientos del ministro Poduje a compra de radares meteorológicos: “Es muy importante escuchar a los expertos”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, defendió la incorporación de radares meteorológicos como parte de un sistema de prevención de catástrofes, contrastando con la opinión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien calificó su compra como “ridícula”.

En conversación con Hoy es Noticia, el delegado se refirió a las críticas del ministro, quien en el ciclo de entrevistas “Conoce a tu ministro” de Icare, se refirió a la adquisición de radares meteorológicos, señalando que se “está hablando mucho de poner unos radares; es que esa es la cosa que a mí me resulta, ¿cómo decirlo?, rídicula. Ahora la solución para los aluviones son unos radares; esa es la solución corta”.

Al respecto, Codina afirmó que “yo creo que es muy importante escuchar a los expertos. Cuando los expertos te señalan que los radares meteorológicos son una parte importante de un sistema que pueda prevenir catástrofes y pueda prevenir situaciones que deben ser alertadas a tiempo, como las que se produjeron, por ejemplo, en Quebrada Honda en Las Condes, la que se produjo, incluso, recordemos, hace muchas décadas atrás, en 1993, si mal no recuerdo, en la Quebrada de Macul, también, cobrando vidas”.

En esa línea, destacó la importancia de incorporar radares meteorológicos al sistema de prevención, señalando que esta tecnología ya se utiliza tanto en países desarrollados como en otras naciones de Sudamérica.

“Esos radares, si ya existe esa tecnología, están siendo utilizados no solamente en países desarrollados, sino que en el resto de Sudamérica, para poder evitar que la gente no esté alertada al menos una hora antes de situaciones complejas que se van a producir en su territorio comunal; es un aporte a un sistema“, dijo.

Además, la autoridad llamó a extremar las precauciones ante el pronóstico de lluvias para este martes, especialmente durante la tarde, debido a la falta de radares meteorológicos en la Región Metropolitana.

“Mira, sobre todo tener mucha cautela la tarde de mañana. La tarde del día martes, según lo que han anunciado Meteorología y Senapred, debiera producirse el pulso más intenso de precipitaciones. Y como no contamos con radares meteorológicos en la Región Metropolitana, no tenemos cómo advertir, o sea, Meteorología no tiene cómo advertir exactamente cuál va a ser el trayecto exacto de la tormenta y dónde se va a descargar“, añadió.