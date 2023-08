La actriz argentina ganadora del premio a la trayectoria Sanfic 2023, Cecilia Roth, conversó junto a CNN Magazine sobre su carrera, su vida y también sobre la situación de su país luego de la irrupción de Javier Milei en las elecciones PASO. Sobre esto último, expresó: “Me duele Argentina, me duele Latinoamérica, me duele el mundo, creo que estamos en un momento en que hay que hacer la plancha y reflexionar un poco por qué estamos así”.

“Yo creo que una de las razones, una de ella es una gran desilusión con el progresismo, da mucho miedo que hayan dado lugar tan fácilmente a movimientos y espacios así en el mundo, la nueva ultraderecha (…). Lamentablemente, está sucediendo, a veces tengo la sensación de que estamos viviendo en un momento parecido a lo que podría ser en el futuro vivir con un Gobierno de ultraderecha anarcolibertaria, que plantea fantasías irrealizables anticonstitucionales“, expresó la artista.