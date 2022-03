Este lunes tanto medios nacionales como redes sociales se vieron sorprendidos ante un video que publicó en la madrugada el convencional Rodrigo Rojas Vade, quien tras su prolongada ausencia al haber sido descubierta su mentira sobre padecer cáncer, ahora anunció que”si no se me permite renunciar, estoy obligado a retornar a mis funciones como convencional“.

A pesar del amplio rechazo dentro y fuera del órgano constituyente hacia su figura, el ex Lista del Pueblo ha seguido recibiendo íntegramente el sueldo de convencional debido a que no existe un mecanismo formal para la renuncia en un caso como el suyo. Eso no es todo, el anuncio llega solo un día antes, puesto que su llegada al ex Congreso se concretaría este martes. “Muchas personas del país se han visto defraudadas por el accionar del constituyente, sin embargo, desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional, no podemos impedir su retorno“, explicó la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros.

CNN Chile conversó con el cientista político y académico UDP, Claudio Fuentes, para profundizar en torno a la decisión del controvertido convencional y las implicancias que tendría su retorno en la valoración pública hacia el trabajo de la Convención Constitucional, que actualmente vive el importante proceso de discusión y votación de las normas que compondrán el borrador de la nueva Constitución.

En ese sentido, señaló Fuentes, la decisión de Rojas Vade llega en”un pésimo momento, porque cambia el eje de las discusiones cuando se están debatiendo importantes asuntos de contenido“, agregando que “nuevamente coloca en la agenda un tema que afectó mucho a la Convención y que fue un hecho que marcó un punto de inflexión en su quehacer“.

“A los convencionales se les aplican las mismas normas que a un congresista“, indicó el analista respecto al problema que, en este caso, presenta la normativa que rige a los representantes. En ese sentido, manifestó Fuentes, “hay un vacío que requiere ser regulado“.

Consultado por todos los perjuicios que este anuncio trae a la percepción ciudadana del órgano constituyente, el cientista político afirmó que no es una situación estática: “La ola y tendencia de aprobación y desaprobación de la Convención es esperable y normal, seguramente cuando se tenga resultado de la nueva Constitución veremos un repunte”

En tanto, sobre la reunión que tuvo este martes el futuro ministro Segpres, Giorgio Jackson, con la Mesa Directiva de la Convención, en la que posteriormente señaló a la prensa que el Ejecutivo estaba disponible para poner urgencia a la iniciativa para regular las renuncias, Fuentes recordó que “hasta el momento, el futuro presidente y sus ministros han sido cautos ante su relación con la Convención“.