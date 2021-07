Durante esta jornada, varias comunas de la Región Metropolitana tuvieron que limitar el funcionamiento de sus vacunatorios debido a la falta de stock, principalmente de las vacunas Pfizer. La determinación de las jefaturas comunales fue catalogada como “insólita y grave” por el ministro de Salud, Enrique Paris.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, entregó sus impresiones sobre esta situación en entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile: “esto obedece a una falta de planificación, coordinación y comunicación con los mensajes que entrega el Minsal”.

En esa línea, Pizarro definió como una “descomunicación”, las gestiones de coordinación entre el ministerio y los municipios. Específicamente, por la solicitud de vacunación para al menos 2.197 jóvenes con Pfizer en La Pintana. Sin embargo, se recibieron sólo 720 vacunas, lo que estaría generando colapsos en el plan de inmunización de la comuna.

No obstante, la edil aclaró que no se cerraron por completo sus vacunatorios, y que esto no se trata de una crítica directa hacia el Gobierno, al que felicitó por inmunizar a más de un 70% de la población objetivo y, en general, por la gestión del programa de vacunación.

Lee también: ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V en Chile

Pero ante la falta de vacunas, la alcaldesa explicó que se verán obligados a distribuir de la mejor forma el stock, por lo que solo será posible contar con hasta 100 dosis por cada una de las 14 poblaciones que hay en La Pintana.

Con esto, se limitaría ampliamente el ritmo de inmunización en adolescentes y niños mayores de 12 años, no logrando alcanzar siquiera la mitad del grupo objetivo. “Eso es frustrante, porque en nuestra población ha fallecido mucha gente. Se enferma la gente a diario. Vamos dos veces al día a buscar estas dosis, porque no nos permite planificar”, lamentó la jefa municipal.

“Lo que pasa es que no somos escuchados. Hemos escuchado mensajes del ministro, que está enojado con los alcaldes. Pero, ¿qué le podemos decir nosotros a la población cuando no tenemos dosis?”, enfatizó la edil, respecto a la postura del jefe de la cartera, Enrique Paris, sobre este problema.

Finalmente, Pizarro explicó que hasta el momento se ha coordinado con los alcaldes de Talagante, Peñalolén, La Granja y otras comunas de la RM que han sufrido la falta de stock. “Sabemos que está enojado el ministro, pero hay una población mucho más enojada, que siente que perdió el día esperando una vacuna que nunca llegó”, sentenció la jefa comunal.