En la jornada de este martes, la Fiscalía Regional de Valparaíso, indicó no perseverará con la investigación contra 34 personas en el caso SQM, por el caso de financiamiento ilegal de la política. Este caso empezó el 2015, pero debido a la falta de antecedentes se decidió por no continuar con la causa.

En conversación con CNN Chile la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó que esto se debió a la falta de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. “En la generalidad de esas personas es que no recibimos por parte de Servicio de Impuestos Internos, la denuncia o querella correspondiente que nos permitiera seguir adelante con la investigación. La ley tributaria señala que para iniciar la investigación de delitos tributarios es necesario que esta exista”, aseguró.

También agregó que “se ha ido construyendo por parte de los tribunales los requisitos que debiera tener esta querella. Hasta el extremo de exigir estas querellas nominativas, donde el SII debería indicar el tipo documento que se imputen y dirigirla en contra de una persona en particular“.

Lee también: Piden libertad de acción: Diputados RN se descuelgan de Chile Vamos y apuestan por José Antonio Kast

En el caso del senador Jorge Pizarro y su familia, la fiscal indicó que en este caso solo hubo un condenado, ya que “nos querellamos contra Jorge Pizarro y tres de sus hijos. Y determinamos que solo uno de ellos, Sebastián Pizarro Cristi, era quien administraba la sociedad que todos conformaban, y fue el que tomó las decisiones de tomar estas facturas que indicaban servicios que nunca fueron prestados. Y él fue condenado en un proceso abreviado el 2020″.

La representante del Ministerio Público, afirmó que la principal razón que la llevó a tomar esta decisión fue que “no podemos mantener en el tiempo indefinidamente una investigación abierta. Y en reiteradas ocasiones oficiamos al SII para que nos remitiesen las respectivas querellas. Con una causa abierta de esperar un juicio, uno espera que el SII no va a seguir con su recopilación de antecedentes”.

Lee también: Ministerio de Educación lanza plan para recuperar aprendizajes de básica y media

Sin embargo, la fiscal fue clara en recalcar que aunque se haya decidido no perseverar, no significa que la causa esté cerrada. “No está cerrada la decisión de no perseverar, es algo temporal, en medida que existiera un antecedente nuevo, permitiría reabrir esa investigación. No estamos asegurando que no haya delito, pero que no tenemos los antecedentes. Mientras no se cumpla el plazo de prescripción de cinco años podemos volver abrir la investigación”.

Por último, respecto al caso de Rodrigo Peñailillo, dijo que “él no prestó una declaración de haber cometido un lícito, pero hay algunas cuestiones que porta en la investigación. Además, él no entregaba boletas a SQM, sino que a la empresa de Giorgio Martelli. Y como no había una querella nominativa no se pudo avanzar más”.