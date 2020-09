A un día del plazo límite para inscribir las primarias municipales, en Chile Vamos no se ha alcanzado un acuerdo total debido a la comuna de Vitacura, donde RN pretende defender el cupo que actualmente tiene Raúl Torrealba, mientras el resto de los partidos piden que se abra a las primarias.

Hasta el momento hay cuatro candidatos a aspirante por la comuna del sector oriente de la capital: Pablo Zalaquett (UDI), Camila Merino (Evópoli), Carlos Cruz-Coke (RN) y Max del Real (RN). Si bien los cuatro están de acuerdo en que el candidato a Vitacura se elija a través de primarias, ¿cuál es la piedra de tope para realizarlo?

En entrevista con CNN Chile Cruz-Coke sostuvo que “a mí me conviene que haya, pero no es solo Vitacura, está Colina, Viña del Mar, hay varias en las que no se ha podido llegar a acuerdo, entiendo que están quedando 170 comunas”. “Aquí se tiene que llegar a un acuerdo que creo se va llegar”, adelantó.

En tanto, Merino apuntó que “no entiendo la verdad, porque Evópoli quiere primarias, es la manera de la buena política de que los ciudadanos elijan quien quiere que sea su representante“.

Por su parte, Del Real indicó que “no somos los candidatos los que debemos llamar a hacer o no primarias, somos militantes y los partidos definen sus mecanismos. Nosotros trabamos por ellos y tenemos que acatar las negociaciones que como coalición decidan”.

Finalmente, Zalaquett añadió que “cuando la gente marcha el 18 de octubre, entre otras cosas, la gente dice queremos decidir y por eso están desprestigiados los partidos políticos, por eso comparto que tiene que haber primarias en muchas comunas, no hablo solo de Vitacura pero hoy el debate es esta comuna”.

Incluso apuntó que “si los líderes de nuestros partidos se queda atrás y se quedan en la política del pasado, digámosle nosotros, renovemos la política, hagámoslo desde las bases“.

Plebiscito

Consultados por sus posturas respecto al plebiscito del 25 de octubre, solo Merino expresó que va por la opción Apruebo y sostuvo que “Chile necesita construir un sueño país, uno que nos convoque a todos y eso pasa por una nueva Constitución“.

Zalaquett, quien sostuvo que va por el Rechazo, argumentó que “las necesidades mas urgentes son los 3 millones de desempleados tenemos que enfrentar una pandemia y no quiero partir de cero”.

Misma opción que comparte con Del Real, quien añadió que “estoy orgulloso de mi país y tenemos que seguir por la senda del crecimiento”, por lo que “me quiero concentrar en la gente, ahí debe estar el foco, hay muchos servicios sociales que debemos mejor y el resto es música“.

Al respecto, Cruz-Coke prefirió no entregar su posición y explicó que “el clima de polarización es tan grave que lo que debe garantizar un alcalde y el estado es que todos tengan la alternativa de ir a votar al plebiscito”.

Presidenciales

Finalmente, sobre el escenario en Chile Vamos de las elecciones presidenciales, Carlos Cruz- Coke aseguró que “voy a ir por el apoyo de la unidad y quien se capaz de unir a todo el sector”.

Pablo Zalquett dijo que apoyará “el que gane una primaria interna y creo que el candidato de la UDI va ser el futuro presidente de Chile”, aunque “soy de coalición, voté por el presidente Sebastián Piñera y terminaré votando por quien sea”.

Por su parte, Camila Merino destacó que “espero que sea Felipe Kast el candidato”.

Por último, Max del Real concluyó que “tengo mi corazón puesto en Renovación Nacional con Pancho Chahuán y Mario Desbordes”.