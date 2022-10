En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el ex canciller del Gobierno de Lula Da Silva, Celso Amorim, se refirió a la relación de Brasil con Chile en el marco de las elecciones presidenciales en dicho país. En esa línea, señaló que: “Bolsonaro es un desastre, un antiguo canciller ha dicho que la amistad entre Brasil y Chile es una amistad sin límites. Nunca en la historia de Brasil que recuerdo hubo un problema. Lula creo que va a tener una gran proximidad con Chile, no solo en la relación bilateral, sino que también en la búsqueda de la integración sudamericana y latinoamericana como lo hizo en el pasado”. Asimismo, la ex autoridad dijo a Mónica Rincón que: “Bolsonaro es al contrario, él se aleja, es agresivo con los gobiernos que no tienen el mismo perfil ideológico que él”.