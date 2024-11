Caso Monsalve: ¿En qué consistirá la formalización del exsubsecretario del Interior este viernes?

La periodista Matilde Burgos conversó con Ymay Ortiz, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales de la Fiscalía, sobre la posibilidad de que el 7° Juzgado de Garantía decrete prisión preventiva ante la denuncia de violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve.

Ymay Ortiz, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos y Delitos Sexuales de la Fiscalía, se refirió al denominado Caso Monsalve. El subsecretario del Interior será formalizado este viernes como imputado por los delitos de abuso sexual y violación.

Consultada sobre las críticas por las demoras en la detención del exmilitante del Partido Socialista (PS), la abogada, en Hoy Es Noticia de CNN Chile, comentó: “Habiendo sido fiscal durante 18 años y con 22 años en total en la Fiscalía, y ahora siendo abogada querellante en algunas causas, me parece que el tiempo ha sido más que prudente; yo diría que ha sido más bien rápido, considerando que no estamos en una situación de flagrancia, donde las pruebas no se han degradado y están en el mismo lugar”.

En otros casos, puede demorar un año para que se realice la audiencia de formalización. Sin embargo, debido a los hechos, la exfiscal complementó que esto es coherente con la connotación pública, ya que se trata de una persona que estuvo a cargo de la seguridad del país y se debe dar respuesta a una ciudadanía que requiere celeridad.

Por otro lado, la periodista Matilde Burgos le preguntó acerca de los planteamientos de la defensa de Monsalve, respecto a que la orden de detención se debe a que la Fiscalía cedió a las presiones mediáticas. Ortiz respondió: “La Fiscalía Centro Norte no responde mucho a las presiones ni a las señales“.

Sobre la orden de detención, detalló que esta es decretada por un Juez de Garantía y, por lo tanto, se debe haber evaluado la pertinencia y suficiencia de los argumentos presentados por la Fiscalía para solicitarla, con el fin de asegurar la comparecencia del imputado a la audiencia de formalización.

¿Qué se espera de la formalización de Monsalve?

Este viernes, a las 9:00 de la mañana, Monsalve será formalizado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago como imputado por los delitos de abuso sexual, violación consumada y violación tentada.

En cuanto a las posibilidades de que se decrete como medida cautelar la prisión preventiva, la exfiscal explicó que la ley establece los criterios: la existencia del delito, la presunción de la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor, y el peligro que represente para el desarrollo de la investigación o para la sociedad.

“No lo deja a lo que el juez crea, sino que entrega ciertos criterios objetivos para determinar cuándo es un peligro para la sociedad: la gravedad del delito, la cantidad de delitos, la pena asignada… Aquí hay muchos elementos que hacen pensar en la necesidad de cautela; al menos los criterios que establece la ley si es necesario”, explicó.

Además, describió que se conocerán los delitos y antecedentes que existen hasta este momento: “Se hará una prognosis sobre cuánto tiempo requeriría la Fiscalía para estar en condiciones de tomar una decisión, ya de acusar”, y concluyó que esto se suma a las exigencias que plantee la defensa.