Carolina Urrejola sobre los chats de Hermosilla y Jean Pierre Matus: “¿Va a seguir negándolo? eso está por verse”

Un nuevo elemento se suma a la trama de los nombramientos que complica a la Corte Suprema y tienen rebeldía algunos de sus miembros, que están bajo la lupa del Comité de Ética del máximo tribunal por el llamado caso WhatsApp, que reveló hace algunas semanas Ciper.

Bueno, ayer, Ciper publicó un nuevo antecedente que pone en jaque al juez Jean Pierre Matus. Chats de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, con detalles de las gestiones de Matus para la defensa del exministro Andrés Chadwick en la acusación constitucional que enfrentó el año 2019.

Según Ciper, hay evidencia de gestiones que hizo Luis Hermosilla para que Matus fuera propuesto para llegar a la Corte Suprema, cosa que ocurrió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera el año 2021.

Jean Pierre Matus negó inicialmente, por lo menos dos veces, que existiera comunicación, revelación o chat alguno con Luis Hermosilla, desacreditando la investigación periodística. No hay, no los van a encontrar, porque no existen. Ese solo hecho es grave.

El Supremo Matus no quiso responder a Ciper sobre este nuevo antecedente, veremos qué responde cuando el resto de la prensa, incluido CNN, lo inquiera sobre esta revelación. ¿Mintió o no mintió cuando negó la existencia de los chats con Hermosilla, que según la investigación periodística sí quedaron respaldados en el celular del investigado penalista? ¿Va a seguir negándolo el Supremo Matus? Eso está por verse.