La periodista y panelista de Tolerancia Cero se refirió en su minuto de confianza al fallo de la Corte Suprema que obliga a las Isapres restituir más de $1 billón a sus afiliados por cobros excesivos. "El gremio parece estar apostando al 'too big to fail', soy demasiado grande para caer, alguien me va a tener que salvar", indicó.