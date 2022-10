Esta semana se realizó el lanzamiento del libro “Ley Nacional del Cáncer: Una historia de participación ciudadana“, escrito por la ex senadora Carolina Goic. En la instancia participó el presidente Gabriel Boric y destacó el compromiso del Gobierno para la implementación de la normativa promulgada en 2020. Sobre esto habló la propia ex parlamentaria, quien aseguró a CNN Chile que “aquí relatamos el cómo se construyó la Ley del Cáncer, que es un ejemplo de cómo se puede hacer una política pública con la participación de los involucrados, en este caso, las organizaciones de pacientes, desde la base (…) la señal que queremos dar en forma muy contundente es que en cáncer, colores políticos no nos sirven. Aquí necesitamos trabajar todos juntos”.