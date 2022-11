La diputada Carmen Hertz (PC) conversó con CNN Chile sobre la baja de Karol Cariola para la presidencia de la Cámara Baja y las condiciones que puso la DC para apoyar con sus votos a la ex vocera del Apruebo. “Me parece una insolencia y falta de respeto que alguien pretendiera que yo me retractara del apoyo dado a la querella interpuesta por el CCHDC, eso no lo aceptaré jamás”, ahondó la parlamentaria refiriéndose a la acción judicial contra el ex director del INDH, Sergio Micco. A su vez, advirtió que el gesto de bajar la candidatura de Cariola “no es una humillación para el PC, pero sí para quienes no respetaron el acuerdo y para quienes se valieron de excusas inaceptables”. “Para mí la presidencia debería recaer en algún miembro de la coalición de Gobierno, ya sea Apruebo Dignidad o Socialismo Democrático”, concluyó Hertz.