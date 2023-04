En conversación con Hoy Es Noticia, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, se refirió a la promulgación de la Ley Nain-Retamal y a la decisión de no acudir al TC. “Llegamos al convencimiento de que esto iba a ser un retroceso, que en estas condiciones no queremos. Lo que no significa que no tengamos divergencias, y además objetivamente no existe ningún espacio porque el presidente promulgó la ley“, dijo. Respecto a los dichos del alcalde Daniel Jadue, sobre los altos mandos de Carabineros, Hertz señaló que no comparte esa impresión. “Yo no he dicho eso. He dicho que es necesario dotar al Cuerpo de Carabineros de una infraestructura eficaz de la que hasta ahora es deficitaria“, expresó.