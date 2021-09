El presidente Sebastián Piñera dio a conocer el presupuesto propuesto para el año 2022, una iniciativa que contempla un incremento de 3,7% respecto a la ley de 2021, pero una reducción del gasto público efectivo, lo que se ha gastado realmente en 2021, en un 22,5%.

En conversación con CNN Chile, el senador Carlos Montes (PS), sostuvo que “el anuncio es algo muy genérico y con escasa información, lo más significativo de lo que planteó es la fuerte contracción del gasto público para el próximo año, de cada 100 pesos, bajar 1/5 o 1/4 es muy fuerte, entonces la pregunta que a uno le surge es cómo pretende hacerlo realidad esto el Ejecutivo”.

“Bajar el déficit estructural de 11 puntos a 3,9 puntos es muy fuerte, entonces las dudas que surgen es con la gradualidad, cómo se va a implementar, en qué sectores de la economía, cómo va a afectar a los gobiernos regionales, en fin”, dijo.

“Además, teníamos un acuerdo y el acuerdo era que este fondo especial, este fondo Covid de emergencia duraba hasta julio de 2022, entonces ahora el apretón sin especificar más de qué manera piensa hacerlo es algo que parece muy voluntarista y con poca base real”, complementó.

El parlamentario aseguró “el tema del apoyo a las familias es distinto ahora y se requiere más recursos para asegurar incentivos a las pymes, al empleo, para asegurar inversión. Y yo no estoy diciendo que el Ejecutivo no esté considerando eso, el problema es que no sabemos con qué gradualidad en el año”.

“La gran complejidad que esto tiene es que está al final de un gobierno, entonces si el gobierno no considera mucho lo que va a vivir un nuevo gobierno, el tipo de desafío, claro, puede decir ‘apretemos al tiro desde el comienzo'”, agregó.

En ese sentido, aseguró que “el próximo gobierno va a enfrentar un camino muy estrecho desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos públicos. Si tuviéramos un nuevo brote el próximo año, la verdad es que la situación es particularmente compleja”.

Finalmente, afirmó que en los últimos tres meses de este año, “lo que debió haber hecho el gobierno en vez de solo aumentar el IFE, empezar a disminuir el IFE, pero empezar a aumentar el gasto de empleo a pymes y a inversión y eso no lo hizo”.

“Entonces destinó US$ 7 mil millones adicionales a la transferencia a las familias, que las familias sin duda lo necesitan, pero la verdad es que se podría haber ido gradualmente disminuyendo el apoyo a las familias aumentando el apoyo al empleo y a las pequeñas empresas para reactivar la economía. Esto se hizo así básicamente por razones electorales y lamentamos que haya sido así“, cerró.