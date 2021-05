La sensación del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, tras no haber inscrito ninguna primaria presidencial en la que participar era de “decepción” y de “tristeza”. Según el candidato presidencial del PR explicó a CNN Chile, que la ciudadanía ve con decepción lo ocurrido en la centroizquierda, que no pudo ponerse de acuerdo para una gran primaria entre todos sus candidatos y candidatas. Por otro lado, tuvo palabras para la presidenta del Senado Yasna Provoste, quien determinó no participar de las primarias. “A mí no me parece que una persona que aspire a conducir Chile, tenga que estar esperando a ver si las condiciones son favorables”, dijo. Además, sobre una eventual invitación a primarias convencionales, bromeó: “los voy a dejar esperando como me dejaron esperando anoche”.