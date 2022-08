Carlos Gajardo, abogado de la familia Barra, conversó con CNN Chile respecto al término de las audiencias en el marco del juicio contra Martín Pradenas y aseguró que “tenemos expectativas que mañana se dicte un veredicto condenatorio”. En esa línea, explicó que este sábado el tribunal solo se pronunciará sobre la culpabilidad o absolución del imputado por siete delitos de connotación sexual, y no sobre una eventual condena traducida en cantidad de años. Asimismo, el ex fiscal planteó que se trata de “un caso que pone de manifiesto las dificultades que tienen estos juicios, que se evidencian en la no denuncia de las víctimas”