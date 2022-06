El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, conversó con CNN Chile sobre los cuestionamientos a la citación de docentes para acompañar a los estudiantes durante las semanas de vacaciones en las que los colegios permanecerán abiertos. “Nosotros no tenemos ningún problema en entregar la alimentación porque siempre lo hemos hecho (…) lo que nos complica es el fondo, porque tenemos una situación de emergencia sanitaria que impide que los estudiantes estén en los establecimientos porque es mejor protegerlos”, enfatizó Díaz. Asimismo, planteó que “las escuelas no son guarderías y no podemos cambiar el rol del establecimiento educacional y pretender que los docentes cumplan labor de guardería”